Beşiktaşlı futbolcu Caner Erkin'in eşi Şükran Ovalı, önceki akşam Bebek'te kuaför çıkışı objektife takıldı. Upuzun saçlarını küt kestiren oyuncunun imajında değişiklik yapması görenleri şaşırttı.
- Saklambaç
- 11.01.2019
- Gazete
Şükran Ovalı'nın yeni imajı şaşırttı
Beşiktaşlı futbolcu Caner Erkin'in eşi Şükran Ovalı, önceki akşam Bebek'te kuaför çıkışı objektife takıldı. Upuzun saçlarını küt kestiren oyuncunun imajında değişiklik yapması görenleri şaşırttı.
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