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  • 11.01.2019
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'nın yeni imajı şaşırttı



Beşiktaşlı futbolcu Caner Erkin'in eşi Şükran Ovalı, önceki akşam Bebek'te kuaför çıkışı objektife takıldı. Upuzun saçlarını küt kestiren oyuncunun imajında değişiklik yapması görenleri şaşırttı.

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