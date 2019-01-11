Ünlü işadamı Murat Çuhadaroğlu, iş dünyasındaki başarısını bambaşka bir alana taşıdı. Çuhadaroğlu, 'Ferrari Challenge' yarışlarına bu yıl damgasını vurdu. Yarışlardaki tek Türk olan Çuhadaroğlu, Monza Pisti'nde gerçekleşen sezonun son yarışında kendi klasmanında birinciliğini ilan etti.
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