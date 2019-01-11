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  • 11.01.2019
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, ’mızı 5 kez dünyaya dinletti!

, ’daki ‘’da mücadele eden tek Türk işadamı oldu. Birinci gelen işadamı, ’mızı 5 kez dünyaya dinletti.



Ünlü işadamı Murat Çuhadaroğlu, iş dünyasındaki başarısını bambaşka bir alana taşıdı. Çuhadaroğlu, 'Ferrari Challenge' yarışlarına bu yıl damgasını vurdu. Yarışlardaki tek Türk olan Çuhadaroğlu, Monza Pisti'nde gerçekleşen sezonun son yarışında kendi klasmanında birinciliğini ilan etti.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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