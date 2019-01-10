Sosyetik güzel Aslışah Alkoçlar, önceki gün 37 yaşına giren madenci aşkı Altuğ Leblebici'ye pastalı jest yaptı. İstanbul'daki bir mekanda sevgilisi için parti organize eden Alkoçlar, asıl sürprizi ise gece için özel olarak hazırlattığı pasta ile yaptı. Sosyetik güzel, doğum günü pastasıyla iş dünyasında başarılı işlere imza atan Leblebici'nin mesleğine atıfta bulundu. Pastanın üzerinde şeker hamurundan baret, gönye ve projeyi gören Leblebici, mest oldu.
MADENCi SEVGiLiSiNE BARETLi PASTA
Leblebici, 9 aylık aşkının mesleğinden esinlenerek hazırlattığı pastayı sosyal medyada paylaştı.
MADENCi SEVGiLiSiNE BARETLi PASTA
Leblebici, 9 aylık aşkının mesleğinden esinlenerek hazırlattığı pastayı sosyal medyada paylaştı.
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