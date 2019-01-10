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  • 10.01.2019
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Adriana Lima, 'yı maziye gömdü! Adriana Lima, Metin Hara'yla olan son fotoğrafını sildi

Adriana Lima, geçtiğimiz ay ayrıldığı ’yı maziye gömdü. Ayrılıktan hemen sonra ünlü yazarı ’da takipten çıkaran Brezilyalı model, önceki gün de Hara’yla paylaştığı son fotoğrafını profilinden sildi!



Brezilyalı model Adriana Lima'dan Metin Hara'ya son darbe… Temmuz 2017'de başlayan aşklarıyla tüm dünyanın gündemine oturan ikilinin ilişkisi, geçtiğimiz ay bitmişti. Ayrılık sinyalini sosyal medyada kadın-erkek ilişkileriyle ilgili manidar mesajlar paylaşarak veren Victoria's Secret eski meleği, Hara'yı da Instagram'dan çıkarmıştı.

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