Magazin dünyasının ünlü güzelleri, kusursuz fiziklerini korumak için sporla yatıp kalkıyor. Sabah akşam antrenman yapan isimlerden Fenerbahçeli kaleci Volkan Demirel'in 2009 Belçika Güzeli eşi Zeynep Sever Demirel de önceki gün Beykoz'daki lüks villalarında yaptırdıkları spor salonundan paylaşım yaptı. İki çocuk annesi 29 yaşındaki Demirel, arka arkaya yaptığı spor hareketleriyle form tutup villasındaki spor salonuyla da havasını attı.
- Saklambaç
- 09.01.2019
- Gazete
Zeynep Sever Demirel sporu eve taşıdı!
Ünlü anneler, formlarını korumak için sporu eve taşıdı. Emina Jahovic ve Yasemin Özilhan’ın ardından Zeynep Sever Demirel de dün Beykoz’daki lüks villasına yaptırdığı spor salonunda böyle antrenman yaptı.
Magazin dünyasının ünlü güzelleri, kusursuz fiziklerini korumak için sporla yatıp kalkıyor. Sabah akşam antrenman yapan isimlerden Fenerbahçeli kaleci Volkan Demirel'in 2009 Belçika Güzeli eşi Zeynep Sever Demirel de önceki gün Beykoz'daki lüks villalarında yaptırdıkları spor salonundan paylaşım yaptı. İki çocuk annesi 29 yaşındaki Demirel, arka arkaya yaptığı spor hareketleriyle form tutup villasındaki spor salonuyla da havasını attı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.