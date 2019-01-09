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  • Saklambaç
  • 09.01.2019
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sporu eve taşıdı!

Ünlü anneler, formlarını korumak için sporu eve taşıdı. ve ’ın ardından de dün Beykoz’daki lüks villasına yaptırdığı spor salonunda böyle antrenman yaptı.



Magazin dünyasının ünlü güzelleri, kusursuz fiziklerini korumak için sporla yatıp kalkıyor. Sabah akşam antrenman yapan isimlerden Fenerbahçeli kaleci Volkan Demirel'in 2009 Belçika Güzeli eşi Zeynep Sever Demirel de önceki gün Beykoz'daki lüks villalarında yaptırdıkları spor salonundan paylaşım yaptı. İki çocuk annesi 29 yaşındaki Demirel, arka arkaya yaptığı spor hareketleriyle form tutup villasındaki spor salonuyla da havasını attı.

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