dünyasının ünlü güzelleri, kusursuz fiziklerini korumak için sporla yatıp kalkıyor. Sabah akşam antrenman yapan isimlerden2009 Belçika Güzeli eşide önceki günpaylaşım yaptı. İki çocuk annesi 29 yaşındaki Demirel, arka arkaya yaptığı spor hareketleriyle form tutup villasındaki spor salonuyla da havasını attı.