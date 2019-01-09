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  • 09.01.2019
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iyi haber var

Yapımcılara iyi haber var
Yapımcılar ile Mars Group arasındaki 'mısır yanında sinema bileti' tartışmasına Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy'dan çok önemli açıklamalar geldi. Ersoy, dün krizin yakında biteceğini şu sözleriyle duyurdu:

"Promosyonlar içinde bazı eşit olmayan uygulamalar yapılmaya başlanmış. yapılan indirimlerde biletin fiyatını aşağı çekiyorsanız net hasılatta eşitliği bozmuş oluyorsunuz. Bunun eşit sağlanması için Meclis'e önerilerimizi gönderdik."

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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