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  • 08.01.2019
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Kebap 'SA'fası

Kebap 'SA'fası
Adanalı Demet Sabancı Çetindoğan, geçtiğimiz günlerde doğup büyüdüğü kente gideceklere lahmacun arası kebap denemelerini önerdi. Ömer Sabancı'nın eşi Arzu Sabancı da bu sözlerden sonra Adana'da kebap hasretini dindirdi. Arzu Hanım, dün kebabı afiyetle mideye indirdi.

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