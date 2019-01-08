Kebap 'SA'fası

Adanalı Demet Sabancı Çetindoğan, geçtiğimiz günlerde doğup büyüdüğü kente gideceklere lahmacun arası kebap denemelerini önerdi. Ömer Sabancı'nın eşi Arzu Sabancı da bu sözlerden sonra Adana'da kebap hasretini dindirdi. Arzu Hanım, dün Adana kebabı afiyetle mideye indirdi.
- Saklambaç
- 08.01.2019
- Gazete
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