Türk pop müziğinin en küçük ve en başarılı şarkıcılarından Aleyna Tilki, yine çılgın halleriyle gündem olmayı başardı... Genç yetenek, geçtiğimiz gün Amerika'daki evinde, koltuğun üzerine çıktı. Eline de pembe bir çanta aldı.
- Saklambaç
- 08.01.2019
- Gazete
Aleyna Tilki'den çılgın kareler
Yurt dışında da büyük bir başarı yakalamak için Amerika’ya giden Aleyna Tilki, sosyal medyada çılgın kareler paylaştı.
Türk pop müziğinin en küçük ve en başarılı şarkıcılarından Aleyna Tilki, yine çılgın halleriyle gündem olmayı başardı... Genç yetenek, geçtiğimiz gün Amerika'daki evinde, koltuğun üzerine çıktı. Eline de pembe bir çanta aldı.
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