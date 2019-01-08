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  • 08.01.2019
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'den çılgın kareler

Yurt dışında da büyük bir başarı yakalamak için ’ya giden , sosyal medyada çılgın kareler paylaştı.



Türk pop müziğinin en küçük ve en başarılı şarkıcılarından Aleyna Tilki, yine çılgın halleriyle gündem olmayı başardı... Genç yetenek, geçtiğimiz gün Amerika'daki evinde, koltuğun üzerine çıktı. Eline de pembe bir çanta aldı.

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