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  • 07.01.2019
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’ın kraliçesi

Hakan’ın kraliçesi
Sosyetik , aşk hayatında iki ileri bir geri gidiyor. Bugüne kadar pek çok güzelle aşk yaşayan Sabancı, eski sevgilisi 2017 birincisi Aslıhan Karalar'a döndü.
Önceki gün 'da bir düğüne katılan işadamı, Karalar'la gecede sarmaş dolaş dans etti. Gecenin en ilginç detayı ise oğullarının sevgililerini veto etmesiyle bilinen anne 'nın da düğünde olmasıydı.

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