Sosyetik Hakan Sabancı, aşk hayatında iki ileri bir geri gidiyor. Bugüne kadar pek çok güzelle aşk yaşayan Sabancı, eski sevgilisi Best Model 2017 birincisi Aslıhan Karalar'a döndü.
Önceki gün Adana'da bir düğüne katılan işadamı, Karalar'la gecede sarmaş dolaş dans etti. Gecenin en ilginç detayı ise oğullarının sevgililerini veto etmesiyle bilinen anne Arzu Sabancı'nın da düğünde olmasıydı.
Önceki gün Adana'da bir düğüne katılan işadamı, Karalar'la gecede sarmaş dolaş dans etti. Gecenin en ilginç detayı ise oğullarının sevgililerini veto etmesiyle bilinen anne Arzu Sabancı'nın da düğünde olmasıydı.
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