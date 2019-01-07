Son zamanlarda sık sık eşi Chloe Loughnan'la boşanacakları konuşuyan Serdar Ortaç'ın kardeşi Sertaç Ortaç, 10 gün önce İstanbul'da yoğun bakıma alındı. Kardeşinin sağlık durumunun ciddi olduğunu belirten ünlü şarkıcı, sosyal medyada yaptığı açıklamada, "Serkan geçirdiği bir enfeksiyon sebebiyle tedavi altındadır. Sebebi araştırılıyor" ifadelerini kullandı. Ünlü sanatçının İrlandalı eşi Chloe Loughnan da dün kayınbiraderi için dua istedi. Seksi model, Instagram'da Sertaç Ortaç'ın aile fotoğrafını paylaştı. Şu notu yazdı: "Arkadaşlar, lütfen sevgili kardeşimiz Serkan için dua edin. Allah onu ailesine, çocuklarına bağışlasın. Bir an önce aramıza dönsün..."
İRLANDALI YENGEDEN ÇAĞRI
Chloe Loughnan, Sertaç Ortaç'ın fotoğrafını paylaşarak manevi destek istedi. Ünlü modelin takipçileri de acil şifalar diledi.
İRLANDALI YENGEDEN ÇAĞRI
Chloe Loughnan, Sertaç Ortaç'ın fotoğrafını paylaşarak manevi destek istedi. Ünlü modelin takipçileri de acil şifalar diledi.
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