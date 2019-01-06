Ünlü şovmen Okan Bayülgen, radyo programında son zamanlarda çokça konuşulan poşet tartışmasını ele aldı. Plastikten dert yanan Bayülgen, "50 kuruşa 1 liraya değil; 10-20 liraya satalım ki insanlar bunları kullanmaktan kaçınsınlar. Bu yolla poşet kullanımını azaltalım, hatta zamanla yok edelim" dedi.