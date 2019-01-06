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  • 06.01.2019
  • Gazete

: Poşetler 20 lira olsun

Ünlü şovmen Okan Bayülgen, radyo programında son zamanlarda çokça konuşulan poşet tartışmasını ele aldı. Plastikten dert yanan Bayülgen, "50 kuruşa 1 liraya değil; 10-20 liraya satalım ki insanlar bunları kullanmaktan kaçınsınlar. Bu yolla poşet kullanımını azaltalım, hatta zamanla yok edelim" dedi.

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