Avustralyalı güzel oyuncu Nicole Kidman ve eşi Keith Urban, geçtiğimiz günlerde Sidney'e gitti. 13. evlilik yıldönümlerini kutlayan çift, plajda güneşlendi. İkilinin samini halleri ise böyle görüntülendi. 51 yaşındaki seksi oyuncunun halen fit olması, hayranlarını bir kez daha büyüledi.
- Saklambaç
- 06.01.2019
- Gazete
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