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  • 06.01.2019
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'ın fit vücudu hayranlarını büyüledi

Yaş 51 vücut 21
Avustralyalı güzel oyuncu ve eşi , geçtiğimiz günlerde Sidney'e gitti. 13. evlilik yıldönümlerini kutlayan çift, plajda güneşlendi. İkilinin samini halleri ise böyle görüntülendi. 51 yaşındaki seksi oyuncunun halen fit olması, hayranlarını bir kez daha büyüledi.

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