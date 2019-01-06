Bugünkü
Takvim
  • Saklambaç
  • 06.01.2019
  • Gazete

şıklığıyla dikkat çekti

Bir 'Demet' şıklık
Ünlü sanatçı Demet Akalın, önceki gece Kartal Jolly Joker'de sahne aldı. Güzel şarkıcı sevenlerinin karşısına ışıltılı mini bir elbiseyle çıktı. Akalın, kendisini dinlemeye gelen yaklaşık bin 500 kişilik kalabalığı seslendirdiği hareketleri şarkılarlarla gece boyunca eğlendirdi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerSaklambaç HaberleriDemet Akalın şıklığıyla dikkat çekti
Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri