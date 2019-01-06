Ünlü sanatçı Demet Akalın, önceki gece Kartal Jolly Joker'de sahne aldı. Güzel şarkıcı sevenlerinin karşısına ışıltılı mini bir elbiseyle çıktı. Akalın, kendisini dinlemeye gelen yaklaşık bin 500 kişilik kalabalığı seslendirdiği hareketleri şarkılarlarla gece boyunca eğlendirdi.