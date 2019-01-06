Çağla Şıkel 40 yaşına bastı! Çağla Şıkel doğum günü partisinde gençlere taş çıkardı Önceki gün 40 yaşına basan Çağla Şıkel, bu kez doğum günü partisinde gençlere taş çıkardı. İki çocuk annesi model, kutlamada bir an olsun yerinde durmazken finali de arkadaşlarıyla horon teperek yaptı.





Podyumların en başarılı isimlerinden Çağla Şıkel, önceki gün 40 yaşına bastı. Eski eşi Emre Altuğ'dan iki çocuğu olan Şıkel, bitmeyen enerjisi ve kusursuz fiziğiyle doğumgünü kutlamasında da yıllara meydan okuduğunu gözler önüne serdi. Çağla Şıkel'ın Esnaf Maslak'taki partisine; yakın dostları Uğurkan Erez, Alişan, Bengü, Cengiz Abazoğlu, Hakan Akkaya ve İvana Sert gibi ünlü isimler katıldı. en başarılı isimlerindenönceki günbastı. Eski eşiolan Şıkel, bitmeyenenerjisi ve kusursuz fiziğiyle doğumgünü kutlamasındadagözler önüne serdi.Çağla Şıkel'ın Esnaf Maslak'taki partisine; yakın dostlarıgibi ünlüisimler katıldı. HABERİN DEVAMI

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