Üç ay önce kırılan kaburgası akciğerine batınca apar topar hastaneye kaldırılan Mehmet Ali Erbil'den kötü haber… Mali, kısa süre önce durumu iyiye gittiği için yoğun bakımdan normal odaya alınmıştı.
Ünlü şovmenin kardeşi Prof. Dr. Yeşim Erbil, önceki gün ağabeyinin yeniden yoğum bakıma alınıp solunum cihazına bağlandığını açıkladı. Yeşim Hanım'ın bu açıklamasının ardından Erbil Ailesi'ne sevenlerinden destek mesajları yağdı.
Ünlü şovmenin kardeşi Prof. Dr. Yeşim Erbil, önceki gün ağabeyinin yeniden yoğum bakıma alınıp solunum cihazına bağlandığını açıkladı. Yeşim Hanım'ın bu açıklamasının ardından Erbil Ailesi'ne sevenlerinden destek mesajları yağdı.
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