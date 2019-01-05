



Son dönemde yeşil sahalardaki performansıyla eleştiri oklarının hedefinde olan Arda Turan, popçu Berkay'la yaşadığı kavgayla da tepki çekmişti. Başakşehir'in yıldızı, bu sıkıntısını oğlu Hamza Arda'nın 25 Ekim'deki doğumuyla bir nebze olsun unuttu. Eşi Aslıhan Doğan Turan'la 2 aylık bebeğinin üzerine titreyen Arda, oğlunun dünyaya gelmesiyle miniklere karşı her zamankinden daha duyarlı oldu. Yıllardır yaptığı yardımlarla takdir toplayan 31 yaşındaki futbolcu, son iki aydır da Doğu ve Güneydoğu'daki okullar için kolları sıvadı.