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  • 03.01.2019
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Nişanlısı 'in ayağını yerden kesti! , Ece Seçkin'le ’na uçtu

, nişanlısı popçu ’in ayağını yerden kesti. Seçkin, önceki gün Terlemez’in kullandığı uçakla ’na uçtu.


Ece Seçkin'i pilot nişanlısı Çağrı Terlemez, önceki gün yeni yıl tatili için Şeyseller'deki Mahe Adaları'na uçurdu. Popçu, Terlemez'le çıktığı tatil öncesinde uçağa binerken "Haydi uçur bizi" diye paylaşım yaptı.

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