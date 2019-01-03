



Ece Seçkin'i pilot nişanlısı Çağrı Terlemez, önceki gün yeni yıl tatili için Şeyseller'deki Mahe Adaları'na uçurdu. Popçu, Terlemez'le çıktığı tatil öncesinde uçağa binerken "Haydi uçur bizi" diye paylaşım yaptı.