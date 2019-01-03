Ece Seçkin'i pilot nişanlısı Çağrı Terlemez, önceki gün yeni yıl tatili için Şeyseller'deki Mahe Adaları'na uçurdu. Popçu, Terlemez'le çıktığı tatil öncesinde uçağa binerken "Haydi uçur bizi" diye paylaşım yaptı.
Ece Seçkin'i pilot nişanlısı Çağrı Terlemez, önceki gün yeni yıl tatili için Şeyseller'deki Mahe Adaları'na uçurdu. Popçu, Terlemez'le çıktığı tatil öncesinde uçağa binerken "Haydi uçur bizi" diye paylaşım yaptı.
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