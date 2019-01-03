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  • 03.01.2019
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Evlilik baskısı!

Evlilik baskısı!

Yaklaşık beş yıldır aşk yaşayan oyuncu Melisa Sözen'le şarkıcı Harun Tekin, yeni yılı birlikte kutladı. Birbirine çok yakıştırılan ikilinin bu karesine "Bu sene evlenin" mesajları yağdı.


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