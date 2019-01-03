Evlilik baskısı!

Yaklaşık beş yıldır aşk yaşayan oyuncu Melisa Sözen'le şarkıcı Harun Tekin, yeni yılı birlikte kutladı. Birbirine çok yakıştırılan ikilinin bu karesine "Bu sene evlenin" mesajları yağdı.
Yaklaşık beş yıldır aşk yaşayan oyuncu Melisa Sözen'le şarkıcı Harun Tekin, yeni yılı birlikte kutladı. Birbirine çok yakıştırılan ikilinin bu karesine "Bu sene evlenin" mesajları yağdı.
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