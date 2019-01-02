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  • 02.01.2019
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'den 'e büyük jest!

Yılın son jesti ’den geldi... Ünlü işadamı, eşine 1 milyon liralık kolye ve yüzük hediye etti. Mutluluktan havalara uçan , mücevheriyle poz verdi.

Lüksün zirvesinde
Ünlü işadamı Ozan Şer ve eşi Bahar Yazıcı Şer, yılbaşını çocuklarıyla Uludağ'daki Yazıcı Otelleri'nde kutladı. Pistlerde kayak keyfi yapan aile, yılın son akşam yemeğini yedi. Yemekten önce işadamı Şer, eşine büyük bir sürpriz yaptı. 1 milyon TL'lik kolye ve yüzüğü eşine takdim etti. Bahar Şer de yeni mücevherleriyle poz verdi...
60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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