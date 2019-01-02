Ünlü işadamı Ozan Şer ve eşi Bahar Yazıcı Şer, yılbaşını çocuklarıyla Bursa Uludağ'daki Yazıcı Otelleri'nde kutladı. Pistlerde kayak keyfi yapan aile, yılın son akşam yemeğini yedi. Yemekten önce işadamı Şer, eşine büyük bir sürpriz yaptı. 1 milyon TL'lik kolye ve yüzüğü eşine takdim etti. Bahar Şer de yeni mücevherleriyle poz verdi...
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