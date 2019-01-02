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  • 02.01.2019
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yılbaşında tedavisi gören annesini yalnız bırakmadı! 'i de çocukları ziyaret etti

, ı tedavisi gören annesinin yanında hastanede karşıladı. Yoğun bakımdaki Mali’nin yanında da çocukları vardı.



Sanat camiası, yeni yılı coşku içinde karşılarken iki farklı adreste ise buruk bir kutlama vardı. 75 gündür yoğun bakımda yatan Mehmet Ali Erbil'i yılbaşı akşamı ailesi yalnız bırakmadı. Şovmeni yılbaşında kızları Sezin Erbil Yazgan ve Yasmin ile oğlu Ali Sadi ziyaret etti.

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