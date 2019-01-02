Sanat camiası, yeni yılı coşku içinde karşılarken iki farklı adreste ise buruk bir kutlama vardı. 75 gündür yoğun bakımda yatan Mehmet Ali Erbil'i yılbaşı akşamı ailesi yalnız bırakmadı. Şovmeni yılbaşında kızları Sezin Erbil Yazgan ve Yasmin ile oğlu Ali Sadi ziyaret etti.
- Saklambaç
- 02.01.2019
- Gazete
Hande Erçel yılbaşında kanser tedavisi gören annesini yalnız bırakmadı! Mehmet Ali Erbil'i de çocukları ziyaret etti
Hande Erçel, yeni yılı kanser tedavisi gören annesinin yanında hastanede karşıladı. Yoğun bakımdaki Mali’nin yanında da çocukları vardı.
Sanat camiası, yeni yılı coşku içinde karşılarken iki farklı adreste ise buruk bir kutlama vardı. 75 gündür yoğun bakımda yatan Mehmet Ali Erbil'i yılbaşı akşamı ailesi yalnız bırakmadı. Şovmeni yılbaşında kızları Sezin Erbil Yazgan ve Yasmin ile oğlu Ali Sadi ziyaret etti.
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