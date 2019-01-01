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  • 01.01.2019
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Larissa Gacemer ile eşi 7'den 70'e herkese mutluluk diledi

Yenı yıl selfiesi
Brezilyalı gelin Larissa ile eşi Burak Gacemer, a yaşadıkları İzmir'de girdi. Sosyal medyadaki renkli paylaşımlarıyla dikkatleri çeken ikili, 7'den 70'e herkese mutluluklar diledi. Ayrıca , Instagram hesabında; yeni yıl akşamı için salata tarifi verdi.

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