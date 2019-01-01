Brezilyalı gelin Larissa ile eşi Burak Gacemer, yeni yıla yaşadıkları İzmir'de girdi. Sosyal medyadaki renkli paylaşımlarıyla dikkatleri çeken ikili, 7'den 70'e herkese mutluluklar diledi. Ayrıca Burak Gacemer, Instagram hesabında; yeni yıl akşamı için salata tarifi verdi.
- Saklambaç
- 01.01.2019
- Gazete
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