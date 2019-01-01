Türk yıldızınişanlısıgüzelliğiyle tüm dünyayı büyüledi. Daha öncegiren ünlü oyuncu, yine gönülleri fethetti. Amine Gülşe'ye ilgi,sıçradı. Gülşe, Asya kıtasındakikatıldığı oylamada 2018'in en güzel futbolcu eşleri listesine girdi.Lig'de oynayan futbolcuların eşi ve sevgililerinden oluşangöğsümüzü kabarttı. Bu haber, bu yaz nikah masasına oturacakları konuşulan ikili içinyorumunu da beraberinde getirdi.