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  • 01.01.2019
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Amine Gülşe, sayesinde tüm dünyada parladı

Amine Gülşe’nin yıldızı ’in başarılı futbolcusu ’le aşkı sayesinde tüm dünyada parladı. Birçok kez Avrupa’da ‘en güzel futbolcu eşleri’ listesinde yer alan Gülşe, Asya’daki oylamada da ilk 6 kişilik listeye girdi.

Her kıtada gözdeler
Arsenal'in Türk yıldızı Mesut Özil'in nişanlısı Amine Gülşe, güzelliğiyle tüm dünyayı büyüledi. Daha önce İngiltere ve Almanya'da 'Dünyanın en güzel futbolcu eşleri listesi'ne giren ünlü oyuncu, yine gönülleri fethetti. Amine Gülşe'ye ilgi, Avrupa'dan Asya'ya sıçradı. Gülşe, Asya kıtasındaki 100 bin kişinin katıldığı oylamada 2018'in en güzel futbolcu eşleri listesine girdi.



Premier Lig'de oynayan futbolcuların eşi ve sevgililerinden oluşan 6 kişilik listede Gülşe'nin de yer alması göğsümüzü kabarttı. Bu haber, bu yaz nikah masasına oturacakları konuşulan ikili için "Her kıtada da gözdeler" yorumunu da beraberinde getirdi.

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