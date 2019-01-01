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236 milyar dolarlık ada

Milyarder ve milyonerler a Karayipler’deki bir adada girdi. Adaya giden isimlerin toplam 236 milyar dolarlık servete sahip olduğu öğrenildi.

236 milyar dolarlık ada
Dünyanın en zenginleri a Karayipler'deki Fransız adası St. Bartz'da girdi... Servetleri bankalara sığmayan isimler, bu sene de yılbaşını gözlerden uzak kutlamak istedi. Geçtiğimiz günlerde dünyanın farklı noktalarından yola çıkan ve servet sahiplerini taşıyan 53 yat, bu küçük adaya doğru ilerledi. Ünlü Rus işadamı , oyuncu ve yönetmen Salma Hayek, eşi François-Henri Pinault, Pippa Middleton, Jon Bon Jovi ve Elton John gibi meşhur kişiler bu küçük adada yılbaşına girdi. 53 yat sahibinin toplam 236 milyar dolarlıklık servete sahip oldukları öğrenildi.



asıllı 52 yaşındaki oyuncu Hayek, eşiyle birlikte güneşin ve denizin tadını çıkartıyor.



Kilo aldığı gözlenen Roman Abramoviç, 11.2 milyar dolarlık servete sahip.

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