236 milyar dolarlık ada

Dünyanın en zenginleri yeni yıla Karayipler'deki Fransız adası St. Bartz'da girdi... Servetleri bankalara sığmayan isimler, bu sene de yılbaşını gözlerden uzak kutlamak istedi. Geçtiğimiz günlerde dünyanın farklı noktalarından yola çıkan ve servet sahiplerini taşıyan 53 yat, bu küçük adaya doğru ilerledi. Ünlü Rus işadamı Roman Abramoviç, oyuncu ve yönetmen Salma Hayek, eşi François-Henri Pinault, Pippa Middleton, Jon Bon Jovi ve Elton John gibi meşhur kişiler bu küçük adada yılbaşına girdi. 53 yat sahibinin toplam 236 milyar dolarlıklık servete sahip oldukları öğrenildi.
Lübnan asıllı 52 yaşındaki oyuncu Hayek, eşiyle birlikte güneşin ve denizin tadını çıkartıyor.
Kilo aldığı gözlenen Roman Abramoviç, 11.2 milyar dolarlık servete sahip.
Lübnan asıllı 52 yaşındaki oyuncu Hayek, eşiyle birlikte güneşin ve denizin tadını çıkartıyor.
Kilo aldığı gözlenen Roman Abramoviç, 11.2 milyar dolarlık servete sahip.
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