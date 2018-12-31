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  • 31.12.2018
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Uludağ havasında

Uludağ havasında
Sevgilisi Volkan Aslan ile 9 Şubat'ta evlenecek olan Aylin Coşkun, önceki gün Nişantaşı City's AVM'deydi. Beyazlar içerisindeki güzel şarkıcı, kar botları ve tüylü montuyla dikkat çekti. Şarkıcıyı kar kıyafetiyle görenler, "Kendini Uludağ'da zannetti sanırım" demekten kendilerini alamadı.

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