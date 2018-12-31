Bu akşam Afyonkarahisar'daki bir otelde yılbaşı konseri verecek olan Bengü, dün eşi Selim Selimoğlu ile yola koyuldu. Araba yolculuğuyla konser vereceği otele giden güzel popçu, bu karenin altına da "Yılbaşında hem iş hem de eşimle ikinci balayımı yapacağım" dedi.
- Saklambaç
- 31.12.2018
- Gazete
Bengü yılbaşında hem iş hem de balayı yapacak
Bu akşam Afyonkarahisar'daki bir otelde yılbaşı konseri verecek olan Bengü, dün eşi Selim Selimoğlu ile yola koyuldu. Araba yolculuğuyla konser vereceği otele giden güzel popçu, bu karenin altına da "Yılbaşında hem iş hem de eşimle ikinci balayımı yapacağım" dedi.
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