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  • 31.12.2018
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yılbaşında hem iş hem de balayı yapacak

Hem iş hem tatil

Bu akşam Afyonkarahisar'daki bir otelde yılbaşı konseri verecek olan Bengü, dün eşi Selim Selimoğlu ile yola koyuldu. Araba yolculuğuyla konser vereceği otele giden güzel popçu, bu karenin altına da "Yılbaşında hem iş hem de eşimle ikinci balayımı yapacağım" dedi.

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