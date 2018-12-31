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  • 31.12.2018
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’ta sürpriz gece

Must’ta sürpriz gece
Bu akşam Nişantaşı'nda coşkusunun adreslerinden biri olacak... Zengin menüsüyle yılbaşı ziyafeti sunacak olan mekanda; Bünyamin Aydın ile dünyaca ünlü DJ Brittany Sky, konukları coşturacak.

BU AKŞAM NEREYE GİDELIM?

Nişantaşı Sess'te kabinde yine olacak.
Çilek Karaköy'de; Dj İlkan Gününç, Berç Polat ve sürpriz konuklar var.
Albüm'de DJ Zafer Erişen, yeni yıl coşkusu yaşatırken hemen yanı başındaki Blackk Kulüp'te ise DJ Emre Balık kabindeki yerini alacak.
Ortaköy'de bulunan Ruby'de DJ kabininde Mert Erbay var.
Etiler HerGece'de Dj Eser Yılgı sahnede...

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