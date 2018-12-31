Must’ta sürpriz gece

Bu akşam Nişantaşı'nda yeni yıl coşkusunun adreslerinden biri MUST olacak... Zengin menüsüyle yılbaşı ziyafeti sunacak olan mekanda; Bünyamin Aydın ile dünyaca ünlü DJ Brittany Sky, konukları coşturacak.
BU AKŞAM NEREYE GİDELIM?
Nişantaşı Sess'te kabinde yine Dj Can Parlak olacak.
Çilek Karaköy'de; Dj İlkan Gününç, Berç Polat ve sürpriz konuklar var.
Ortaköy Albüm'de DJ Zafer Erişen, yeni yıl coşkusu yaşatırken hemen yanı başındaki Blackk Kulüp'te ise DJ Emre Balık kabindeki yerini alacak.
Ortaköy'de bulunan Ruby'de DJ kabininde Mert Erbay var.
Etiler HerGece'de Dj Eser Yılgı sahnede...
BU AKŞAM NEREYE GİDELIM?
Nişantaşı Sess'te kabinde yine Dj Can Parlak olacak.
Çilek Karaköy'de; Dj İlkan Gününç, Berç Polat ve sürpriz konuklar var.
Ortaköy Albüm'de DJ Zafer Erişen, yeni yıl coşkusu yaşatırken hemen yanı başındaki Blackk Kulüp'te ise DJ Emre Balık kabindeki yerini alacak.
Ortaköy'de bulunan Ruby'de DJ kabininde Mert Erbay var.
Etiler HerGece'de Dj Eser Yılgı sahnede...
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