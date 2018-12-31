Mars Group'un "Cem Yılmaz, olmazsa başka Cem'lerle film çekeriz" açıklamasına bir tepki de Şahan Gökbakar'dan geldi. Gökbakar, dün akşam yıllardır dargın olduğu konuşulan Cem Yılmaz'ın photoshop'la oynanmış fotoğrafını Instagram'dan paylaşıp altına esprili bir yorum yazdı.
Şahan'ın Cem'le barış ilan edercesine yaptığı paylaşımı ise şöyle:
"Kore'den uçağa bindirmişler geliyormuş; yeni Cem Yılmaz çıkartması... Mısır sever bir hanım ile Cengiz'in boş salonda mısır yeyip sohbet etmeleri manidar olmuş! Zira bu gidişle yeni Cemler, yeni Yılmazlar çıkana kadar anca boş salonlarda sadece mısır yenip sohbet edilecek gibi..."
Şahan'ın Cem'le barış ilan edercesine yaptığı paylaşımı ise şöyle:
"Kore'den uçağa bindirmişler geliyormuş; yeni Cem Yılmaz çıkartması... Mısır sever bir hanım ile Cengiz'in boş salonda mısır yeyip sohbet etmeleri manidar olmuş! Zira bu gidişle yeni Cemler, yeni Yılmazlar çıkana kadar anca boş salonlarda sadece mısır yenip sohbet edilecek gibi..."
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