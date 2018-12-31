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  • 31.12.2018
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Monaco'ya uçtu! Özge Ulusoy ı aşkı ile karşılayacak

Uçuran aşk
Paris'te yaşayan işadamı Faruk Çolakoğlu ile bir buçuk aydır aşk yaşayan Özge Ulusoy, dün işlerini bitirir bitirmez Monaco'ya uçtu. ı aşkıyla karşılayacak olan Ulusoy, sevgilisiyle Monte Carlo'da hasret giderdi.



Güzel manken, tatilden paylaşım yapmayı da ihmal etmedi. 36 yaşındaki model, iki hafta önce çıktıkları Barcelona tatilinde olduğu gibi yine aşkıyla paylaşım yapmaktan kaçındı. İkilinin aşklarını ne zaman açıklayacağı ise merakla bekleniyor.

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