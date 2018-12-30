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  • 30.12.2018
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- aşkını koltuk paylaşımı gün yüzüne çıkardı

Oyuncu , meslektaşı ’den ayrılıp gönlünü eski aşkı ’ya kaptırdı. Develi’nin önceki gün Kirazcı’nın evindeki koltukta yaptığı paylaşım aşkı gün yüzüne çıkardı.

Kendi gibi oyuncu Burak Deniz'le 3 yıllık aşkını Haziran'da noktalayan Büşra Develi, teselliyi bir diğer meslektaşı Yiğit Kirazcı'da buldu. Adının 2015'te de anıldığı Kirazcı'yla kısa süre önce aşk yaşamaya başlayan güzel oyuncu, önceki gün gittiği City's AVM'de soruları yanıtsız bıraktı. Aşk sorularıyla köşeye sıkışan Develi, "Zaman gösterecek" dedi.

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