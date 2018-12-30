Kendi gibi oyuncu Burak Deniz'le 3 yıllık aşkını Haziran'da noktalayan Büşra Develi, teselliyi bir diğer meslektaşı Yiğit Kirazcı'da buldu. Adının 2015'te de anıldığı Kirazcı'yla kısa süre önce aşk yaşamaya başlayan güzel oyuncu, önceki gün gittiği City's AVM'de soruları yanıtsız bıraktı. Aşk sorularıyla köşeye sıkışan Develi, "Zaman gösterecek" dedi.