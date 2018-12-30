Ebru Şallı ile nişanlısı Uğur Akkuş, önceki akşam Akmerkez'de objektife yansıdı. Keyifli halleriyle dikkat çeken ikili, yeni yıla İstanbul'da gireceklerini söyledi.
Haziran'da yüzük takan ikiliden Şallı, "Yeni yılda sürpriz evlilik olur mu?" sorusunu "Adı üstünde sürpriz" diye yanıtladı. İkili, evliliğin yakın olduğunun da sinyalini verdi.
Doğan SAVAŞ
Haziran'da yüzük takan ikiliden Şallı, "Yeni yılda sürpriz evlilik olur mu?" sorusunu "Adı üstünde sürpriz" diye yanıtladı. İkili, evliliğin yakın olduğunun da sinyalini verdi.
Doğan SAVAŞ
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