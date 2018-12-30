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  • 30.12.2018
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ile nişanlısı evliliğin yakın olduğunun sinyalini verdi

Sürpriz yakında
Ebru Şallı ile nişanlısı Uğur Akkuş, önceki akşam Akmerkez'de objektife yansıdı. Keyifli halleriyle dikkat çeken ikili, a 'da gireceklerini söyledi.

Haziran'da yüzük takan ikiliden Şallı, "Yeni yılda sürpriz evlilik olur mu?" sorusunu "Adı üstünde sürpriz" diye yanıtladı. İkili, evliliğin yakın olduğunun da sinyalini verdi.

Doğan SAVAŞ

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