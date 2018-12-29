Bir dönem magazin gündemine damgasını vuran Yasemin Kozanoğlu, üç yıl önce ortadan kayboldu. Müzik eğitimi için ABD'ye giden sosyetik güzel, iki yıldır ise sık sık soluğu İspanya'nın gözde adası İbiza'da almaya başladı. Sevgilisi İspanyol olduğu için eğlence adasına demir atan Yasemin Kozanoğlu, müzikal eğitiminin de hakkını verdi. Yaz aylarında dünyaca ünlü starların akın ettiği İbiza'daki kulüplerde DJ'lik yapan sosyetik güzel, iki yılda cebini doldurdu.
İKİ SAATLİK PERFORMANS: 10 BİN EURO
2 saatlik DJ'lik performansı için ortalama 10 bin euro ücret alan Yasemin Kozanoğlu, parasını da gayrimenkule yatırdı. Şimdilerde sevgilisiyle İbiza'da olan sosyetik güzel, adanın 'Sant Josep De Sa Talaia' denilen bölgesinden 500 bin Euro'ya yani yaklaşık 3 milyon 800 bin liraya villa aldı. Yasemin Kozanoğlu'nun bu sayede çifte vatandaşlık hakkı kazandığı da konuşuluyor.
Sevgilisiyle şimdilerde İbiza'da olan Kozanoğlu, bundan dört gün önce de İspanya'da deniz keyfi yaptı.
İKİ SAATLİK PERFORMANS: 10 BİN EURO
2 saatlik DJ'lik performansı için ortalama 10 bin euro ücret alan Yasemin Kozanoğlu, parasını da gayrimenkule yatırdı. Şimdilerde sevgilisiyle İbiza'da olan sosyetik güzel, adanın 'Sant Josep De Sa Talaia' denilen bölgesinden 500 bin Euro'ya yani yaklaşık 3 milyon 800 bin liraya villa aldı. Yasemin Kozanoğlu'nun bu sayede çifte vatandaşlık hakkı kazandığı da konuşuluyor.
Sevgilisiyle şimdilerde İbiza'da olan Kozanoğlu, bundan dört gün önce de İspanya'da deniz keyfi yaptı.
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