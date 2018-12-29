BKM, Zorlu PSM ve İD ortaklığıyla hayata geçen Alice Müzikali'nin 7 Şubat'taki ilk gösteriminin biletleri dün satışa çıktı. Satışa çıktığı anda tükenen biletler, Serenay Sarıkaya'yı da heyecanlandırdı. Müzikalde Serenay Sarıkaya "Alice" olarak izleyicisinin karşına çıkmaya hazırlanırken, Ezgi Mola Kraliçe, Enis Arıkan Tavşan, Şükrü Özyıldız Şapkacı, Merve Dizdar ise Kedi rolünde yer alacak.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT
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