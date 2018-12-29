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  • 29.12.2018
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'nın rol aldığı müzikalin biletleri tükendi

’nın Alice’i canlandıracağı müzikalin biletleri, satışa çıktığı anda tükendi.

Serenay'ı bitirdiler
BKM, Zorlu PSM ve İD ortaklığıyla hayata geçen Alice Müzikali'nin 7 Şubat'taki ilk gösteriminin biletleri dün satışa çıktı. Satışa çıktığı anda tükenen biletler, 'yı da heyecanlandırdı. Müzikalde Serenay Sarıkaya "Alice" olarak izleyicisinin karşına çıkmaya hazırlanırken, Kraliçe, Tavşan, Şükrü Özyıldız Şapkacı, Merve Dizdar ise Kedi rolünde yer alacak.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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