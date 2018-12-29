Perşembe akşamları atv ekranlarında yayınlanan Bir Zamanlar Çukurova, yine kural bozmadı. Sevilen dizi, hem reytinglerin hem de sosyal medyanın zirvesine yerleşti.
Tüm Kişilerde %14,97 izlenme oranı ve %31,82 izlenme payı, AB'de %11,02 izlenme oranı ve %26,42 izlenme payı ve 20+ABC1'de %14,05 izlenme oranı ve %28,92 izlenme payı alan dizi, 100 program arasında birinci oldu.
Hünkar'ın, kocasının katili Fekeli ile tokalaşması diziye damga vurdu! Fekeli, Hayırseverler Derneği Geleneksel Yardımlaşma Gecesi'ne 50 bilet alarak tek başına gitti. Gecenin ev sahibi Hünkar ise kocasının katili Fekeli'nin elini havada bırakmadı ve onunla tokalaştı.
Tüm Kişilerde %14,97 izlenme oranı ve %31,82 izlenme payı, AB'de %11,02 izlenme oranı ve %26,42 izlenme payı ve 20+ABC1'de %14,05 izlenme oranı ve %28,92 izlenme payı alan dizi, 100 program arasında birinci oldu.
Hünkar'ın, kocasının katili Fekeli ile tokalaşması diziye damga vurdu! Fekeli, Hayırseverler Derneği Geleneksel Yardımlaşma Gecesi'ne 50 bilet alarak tek başına gitti. Gecenin ev sahibi Hünkar ise kocasının katili Fekeli'nin elini havada bırakmadı ve onunla tokalaştı.
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