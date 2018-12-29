'Börü' filminin galası yapıldı

'BÖRÜ'nün filminin galası önceki gün Vadistanbul'da yapıldı. 15 Temmuz gecesi yuvaları olan Özel Harekat Daire Başkanlığı bombalandıktan sonra, yaralarına, acılarına ve imkansızlıklara rağmen görevlerini yapan Ankara'daki Polis Özel Harekat Taarruz Timi Börü'nün hikayesi anlatan filmin galasına sanat ve siyaset hayatının önemli isimlerinin katıldığı görüldü.
Esra Erol da galaya katıldı.
Filmde başrol oynayan Serkan Çayoğlu'nu sevgilisi Özge Gürel yalnız bırakmadı.
Esra Erol da galaya katıldı.
Filmde başrol oynayan Serkan Çayoğlu'nu sevgilisi Özge Gürel yalnız bırakmadı.
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