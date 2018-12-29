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  • 29.12.2018
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'Börü' filminin galası yapıldı

Börü heyecanı
'BÖRÜ'nün filminin galası önceki gün Vadistanbul'da yapıldı. 15 Temmuz gecesi yuvaları olan Özel Harekat Daire Başkanlığı bombalandıktan sonra, yaralarına, acılarına ve imkansızlıklara rağmen görevlerini yapan 'daki Polis Özel Harekat Taarruz Timi Börü'nün hikayesi anlatan filmin galasına sanat ve siyaset hayatının önemli isimlerinin katıldığı görüldü.



da galaya katıldı.



Filmde başrol oynayan 'nu sevgilisi yalnız bırakmadı.

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