Güzel oyuncu Serenay Sarıkaya'yı ilk kez tiyatro sahnesinde göreceğimiz 'Alice Harikalar Diyarında' müzikalinin biletleri satışa çıktı. Sarıkaya'nın 'Alice' karakterine hayat vereceği müzikalde; Ezgi Mola, Enis Arıkan ve Şükrü Özyıldız da rol alacak.



Görkemli sahne tasarımı, müzikleri ve kostümleriyle görsel bir şölen yaşatacak müzikalin 7 Şubat'taki ilk gösteriminin biletleri Biletix'te satışta! Fiyatlar ise 94 ile 264 TL arasında.