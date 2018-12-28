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  • 28.12.2018
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ile Amine Gülşe'den radikal karar!

'in yıldız futbolcusu ile nişanlısı Amine Gülşe’den radikal karar… Evlilik hazırlığı yapan çift, Alman basınının iddiasına göre ilişkide şeffaflığı seçti. Birbirlerine hesaplarının şifrelerini veren çiftten Gülşe, 'Aşkımızda her şeyin açık ve net olmasını istedik' dedi.



İki yıllık aşklarını nikah masasına taşımaya hazırlanan Arsenal'in yıldız futbolcusu Mesut Özil ile Amine Gülşe, ilişkide şeffaflığı seçti. Ünlü oyuncu, daha önce Özil'in Instagram'da takip ettiği tüm güzelleri tek tek silmişti. Alman basınında yer alan habere göre ikili, evlilik öncesi sözlü bir anlaşma yaptı.

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