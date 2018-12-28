



İki yıllık aşklarını nikah masasına taşımaya hazırlanan Arsenal'in yıldız futbolcusu Mesut Özil ile Amine Gülşe, ilişkide şeffaflığı seçti. Ünlü oyuncu, daha önce Özil'in Instagram'da takip ettiği tüm güzelleri tek tek silmişti. Alman basınında yer alan habere göre ikili, evlilik öncesi sözlü bir anlaşma yaptı.