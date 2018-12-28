Her konserinde mekanları hınca hınç dolduran Aleyna Tilki, geleneğini yılbaşında bozmuyor. 2019'a Hollanda'da sahnede girecek olan popçunun konserine ilgi büyük. Amsterdam'daki Palm Beach adlı mekanda hayranlarıyla buluşacak olan Aleyna'nın biletleri tükendi.



Bilet fiyatları 15-50 euro arasında değişen konseri sosyal medyada duyuran Tilki, "Biletler tükenmek üzere" dedi. Hadise'nin biletleri satılmadığı için konserini iptal ettiği iddiasının üzerine Tilki'nin yoğun ilgi görmesi ise "Aleyna'dan büyüklerine çalım" dedirtti.



