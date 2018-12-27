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  • 27.12.2018
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38. anaokulunu 'da açtı

Kurduğu Diye Derneği ile sekiz yıldır miniklerin eğitimi için çalışan , anaokullarına yenisini ekledi. Ünlü sanatçı, 38. eğitim yuvasını geçtiğimiz gün ’da açtı.

38. kez güldürdü


Kurucusu olduğu Çocuklar Gülsün Diye Derneği'yle bugüne kadar Türkiye'nin dört bir yanında 37 okul açan Gülben Ergen, bu kez Ordu'daki miniklerin yüzünü güldürdü. Ünlü sanatçı, 38. anaokulunu geçtiğimiz gün Kumru ilçesinde açtı. Ergen, okulun açılış töreninde oğulları Atlas, Güney ve Ares ile hazır bulundu.

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