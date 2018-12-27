Kurucusu olduğu Çocuklar Gülsün Diye Derneği'yle bugüne kadar Türkiye'nin dört bir yanında 37 okul açan Gülben Ergen, bu kez Ordu'daki miniklerin yüzünü güldürdü. Ünlü sanatçı, 38. anaokulunu geçtiğimiz gün Kumru ilçesinde açtı. Ergen, okulun açılış töreninde oğulları Atlas, Güney ve Ares ile hazır bulundu.
- Saklambaç
- 27.12.2018
- Gazete
Gülben Ergen 38. anaokulunu Ordu'da açtı
Kurduğu Çocuklar Gülsün Diye Derneği ile sekiz yıldır miniklerin eğitimi için çalışan Gülben Ergen, anaokullarına yenisini ekledi. Ünlü sanatçı, 38. eğitim yuvasını geçtiğimiz gün Ordu’da açtı.
Kurucusu olduğu Çocuklar Gülsün Diye Derneği'yle bugüne kadar Türkiye'nin dört bir yanında 37 okul açan Gülben Ergen, bu kez Ordu'daki miniklerin yüzünü güldürdü. Ünlü sanatçı, 38. anaokulunu geçtiğimiz gün Kumru ilçesinde açtı. Ergen, okulun açılış töreninde oğulları Atlas, Güney ve Ares ile hazır bulundu.
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