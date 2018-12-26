Türkiye'nin en zengin işadamlarından İlhan Sabancı ile 2010'dan beri evli olan Pınar Hanım'dan mütevazılık dersi... Kişisel servetleri 700 milyon dolar olan Yalçın ile Neslihan Sabancı'nın gelini olan Pınar Hanım, önceki gün 2 yaşındaki kızı Maya'ya yaş gününde hediye gelen Barbie bebeği Instagram'da paylaştı. Sosyetik güzel, altına düştüğü şu notla ise "Dersimiz hayat bilgisi" dedirtti:
OYUNCAK TAKTİĞİ
"Maya'yı şımartmamak için doğum gününde gelen tüm hediyeleri saklayıp aynı anda vermiyorum. Her ay bir tanesini açıyoruz. Böylece yeni oyuncak, büyük bir heyecan oluyor. Fazla oyuncakları olmasını sevmiyorum. Yalçın da 3-5 tane oyuncakla büyüdü. Annem de bana aynı şeyi yapardı. Az oyuncakla büyüdüm ve hepsi birbirinden değerliydi."
OYUNCAK TAKTİĞİ
"Maya'yı şımartmamak için doğum gününde gelen tüm hediyeleri saklayıp aynı anda vermiyorum. Her ay bir tanesini açıyoruz. Böylece yeni oyuncak, büyük bir heyecan oluyor. Fazla oyuncakları olmasını sevmiyorum. Yalçın da 3-5 tane oyuncakla büyüdü. Annem de bana aynı şeyi yapardı. Az oyuncakla büyüdüm ve hepsi birbirinden değerliydi."
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