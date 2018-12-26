Geçtiğimiz ay barışan Demet Akalın ile Okan Kurt, önceki akşam Arnavutköy'deki Chef Meyhane'deydi. Akalın, Kurt'un Almanya'daki bir kadından para istediği ve ihanet iddiası hatırlatılınca şöyle dedi:



"Yalan haber. Ben de haftaya Brad Pitt ile evleniyorum. Hem yaptıysa helal olsun. Benim kocam o çapkınlardan değil. Instagram'da DM'den de kimseye yürümez."



Doğan SAVAŞ