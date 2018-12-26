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  • 26.12.2018
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'a sahip çıktı: 'Benim kocam ’den yürümez’

, barıştığı eski eşi ’un kendisini sosyal medyada aldattığı iddiası için ‘Yaptıysa helal olsun’ dedi.

'Benim kocam DM’den yürümez’
Geçtiğimiz ay barışan Demet Akalın ile Okan Kurt, önceki akşam Arnavutköy'deki Chef Meyhane'deydi. Akalın, Kurt'un Almanya'daki bir kadından para istediği ve ihanet iddiası hatırlatılınca şöyle dedi:

"Yalan haber. Ben de haftaya Brad Pitt ile evleniyorum. Hem yaptıysa helal olsun. Benim kocam o çapkınlardan değil. Instagram'da DM'den de kimseye yürümez."

Doğan SAVAŞ

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