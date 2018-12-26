Pop müziğin usta ismi Ajda Pekkan ile sanatçıyı adım adım takip eden magazin muhabirleri önceki akşam rolleri değiştirdi. Ünlü sanatçı, Beşiktaş'taki Shangri-la Bosphorus Otel'in geceliği 10 bin euro'luk (60 bin lira) kral dairesinde basın mensupları için erken yeni yıl kutlaması düzenledi.
- Saklambaç
- 26.12.2018
- Gazete
Ajda Pekkan magazin muhabirleri ile rolleri değiştirdi! Ajda Pekkan basın mensuplarına yeni yıl kutlaması düzenledi
Pop müziğin usta ismi Ajda Pekkan ile sanatçıyı adım adım takip eden magazin muhabirleri önceki akşam rolleri değiştirdi. Ünlü sanatçı, Beşiktaş'taki Shangri-la Bosphorus Otel'in geceliği 10 bin euro'luk (60 bin lira) kral dairesinde basın mensupları için erken yeni yıl kutlaması düzenledi.
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