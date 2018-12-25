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  • 25.12.2018
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ve eşi 'dan -4 romantizmi

-4 romantizmi
Şahan Gökbakar, romantizmin kitabını yazdı. Ünlü komedyen, her fırsatta aşkını haykırdığı eşi Selin Gökbakar'ı doğum gününde Danimarka'ya götürdü. Gökbakar, önceki gün de otelin havuzunda keyif yaptı. Bu anı sosyal medyada paylaşan komedyen, fotoğrafa da "Dışarısı eksi 4 derece mi? Aman bize ne!" notu düştü.

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