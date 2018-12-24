İşadamı eşi Ozan Baran'la Miami'de yaşayan sosyetik Süreyya Yalçın'dan yurt dışı özentisi ünlülere ders niteliğinde bir paylaşım geldi. Sosyetik ikoncan, önceki gün lüks teknesinde dostlarını ağırladı. Türk bayraklı lüks teknesinde Gülşen ve Tarkan'ın şarkılarıyla eğlenen ikoncan, bu anları da Instagram hesabında paylaştı.
Yalçın'ın ABD'deki teknesine Türk bayrağı takması dikkat çekti.
Yalçın'ın ABD'deki teknesine Türk bayrağı takması dikkat çekti.
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