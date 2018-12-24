eşiyaşayan sosyetikyurtdışı özentisi ünlülere dersniteliğinde bir paylaşım geldi.Sosyetik ikoncan, önceki günlüks teknesinde dostlarınıağırladı.şarkılarıyla eğlenenikoncan, bu anları da Instagramhesabında paylaştı.Yalçın'ın ABD'deki teknesine Türk bayrağı takması dikkat çekti.