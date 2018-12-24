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  • 24.12.2018
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'ın gizemli tekmeliği ortaya çıktı

- maçında gözler ’daydı. Ayağına darbe alan futbolcunun tekmeliğindeki Osmanlı arması objektiflere takıldı.

Arma turan
Süper Lig'de aldığı uzun cezayı tamamlamasının ardından saha dışı olaylar sebebiyle zor günler geçiren Arda Turan, gözleri üzerine çekmeyi başardı. 'de formasına kavuşan Turan, Alanyaspor maçının 67. dakikasında sahaya çıktı. Maçın 82. dakikasında ayağına sert bir darbe alan tecrübeli futbolcu, acı içinde yerde kaldı.



OSMANLI TEKMELİĞİ
Ayağına aldığı darbeye bakmak amacıyla ayağına bakan 'ın tekmeliğindeki desen dikkatlerden kaçmadı. Yıldız oyuncunun tekmeliğinde Osmanlı arması vardı. 1-1 berabere biten maçın ardından herkes Arda'nın tekmeliğindeki detaya odaklandı. Arda Turan, futbolseverlerin merak ettiği tekmeliği daha sonra sosyal medya hesabından paylaştı. Turan'ın tekmeliğinde Osmanlı armasının yanı sıra Türk bayrağı, eşi Aslıhan Turan ile anne, baba ve kardeşinin fotoğraflarının yer aldığı ortaya çıktı.



Arda Turan, Başakşehir'den önce , , Galatarasay ve Manisaspor formalarını giymişti.

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