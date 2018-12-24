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  • 24.12.2018
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'ın özgeçmişi ortaya çıktı!

Düşes geçmiş
ABD'li oyuncu , ile evlenip İngiliz Kraliyet Ailesi'ne gelin gitti. Manşetleri süsledi. 6 aylık hamile olan Meghan, son olarak Hollywood'da iş ararken hazırladığı 'si (özgeçmişi) ile gündeme geldi. Düşes, CV'sinde İspanyolca ve Fransızca bildiğini, 'kick-boks'a meraklı olduğunu belirtti. Kraliyet'in yeni gelini hazırladığı öz geçmişinde ayrıca oynadığı dizilere ve karakterlere de yer verdi. Meghan'ın 168 santim boyunda ve 51 kilo olması da kadınların dikkatini çekti.
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