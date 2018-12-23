Cemiyet hayatının gözde isimlerinden işadamı İzzet Özilhan ile eşi Yasemin Özilhan, geçtiğimiz gün soluğu Erciyes'te aldı. 7 yıllık evli çift, zirvede de romantik karelere imza attı. Sosyetik güzel, eşiyle baş başa çıktığı kar tatilinde verdiği bu pozları Instagram'da paylaştı.
6 BİN 500 TL'LIK DAĞ ŞIKLIĞI
Yasemin Özilhan, 6 bin 500 liralık kayak kombiniyle stilinden kar tatilinde de ödün vermedi.
6 BİN 500 TL'LIK DAĞ ŞIKLIĞI
Yasemin Özilhan, 6 bin 500 liralık kayak kombiniyle stilinden kar tatilinde de ödün vermedi.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.