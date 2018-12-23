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  • 23.12.2018
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İzzet İlhan ve 'dan romantik kareler

Romantizm zirvesi
Cemiyet hayatının gözde isimlerinden işadamı İzzet Özilhan ile eşi Yasemin Özilhan, geçtiğimiz gün soluğu Erciyes'te aldı. 7 yıllık evli çift, zirvede de romantik karelere imza attı. Sosyetik güzel, eşiyle baş başa çıktığı kar tatilinde verdiği bu pozları 'da paylaştı.

6 BİN 500 TL'LIK DAĞ ŞIKLIĞI
, 6 bin 500 liralık kayak kombiniyle stilinden kar tatilinde de ödün vermedi.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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