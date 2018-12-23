Sendromu nedeniyleyerleşensuskunluğunu bozdu. Bir süredir kayıplara karışan oyuncu, geçtiğimiz günnotuyla paylaştı.oyuncunun, paylaşımının ardındaki sır veise bir röportajındaki şu sözlerinde saklıydı:piyano çalıp müziğin içine saklanıyordum.Tekrar piyano çalmaya başladım."Kaleli, ruhunu müzikle iyileştirmeye çalışıyor.