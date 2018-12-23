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  • 23.12.2018
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müzikle ruhunu iyileştiriyor

Müzik terapisi
Tükenmişlik Sendromu nedeniyle İstanbul'u terk edip Kaş'a yerleşen İlker Kaleli, suskunluğunu bozdu. Bir süredir kayıplara karışan oyuncu, geçtiğimiz gün piyano başındaki pozunu "Yükleniyor" notuyla paylaştı. 34 yaşındaki oyuncunun, paylaşımının ardındaki sır ve müzikle ruhunu iyileştirme çabası ise bir röportajındaki şu sözlerinde saklıydı:

"Çocukken piyano çalıp müziğin içine saklanıyordum. 'Devre arası' dediğim bugünlerde, çocukluğumda verdiğim sözleri tutmaya çalışıyorum. Tekrar piyano çalmaya başladım."




Kaleli, ruhunu müzikle iyileştirmeye çalışıyor.

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