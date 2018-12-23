Tükenmişlik Sendromu nedeniyle İstanbul'u terk edip Kaş'a yerleşen İlker Kaleli, suskunluğunu bozdu. Bir süredir kayıplara karışan oyuncu, geçtiğimiz gün piyano başındaki pozunu "Yükleniyor" notuyla paylaştı. 34 yaşındaki oyuncunun, paylaşımının ardındaki sır ve müzikle ruhunu iyileştirme çabası ise bir röportajındaki şu sözlerinde saklıydı:
"Çocukken piyano çalıp müziğin içine saklanıyordum. 'Devre arası' dediğim bugünlerde, çocukluğumda verdiğim sözleri tutmaya çalışıyorum. Tekrar piyano çalmaya başladım."
Kaleli, ruhunu müzikle iyileştirmeye çalışıyor.
"Çocukken piyano çalıp müziğin içine saklanıyordum. 'Devre arası' dediğim bugünlerde, çocukluğumda verdiğim sözleri tutmaya çalışıyorum. Tekrar piyano çalmaya başladım."
Kaleli, ruhunu müzikle iyileştirmeye çalışıyor.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.