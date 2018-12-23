Uzun süredir annesinin rahatsızlığı nedeniyle sıkıntılı günler geçiren Hande Erçel, önceki akşam gittiği hastane çıkışında iyi haberi verdi. 25 yaşındaki güzel oyuncu, annesi Aylin Hanım'ın durumuyla ilgili; "Her geçen gün daha iyiye gidiyor. İnşallah daha da iyi olacak" dedi. Özel hayatıyla ilgili de konuşmak istemeyen Hande Erçel, Murat Dalkılıç'la ilgili soruları karşısında sessiz kaldı.







25 yaşındaki oyuncu, aylardır annesinin yanından ayrılmayarak vefalı bir evlat olduğunu kanıtladı.