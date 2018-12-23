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  • 23.12.2018
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ve 'nin hayalleri ortak

Hayalleri ortak

Oyuncu çift Canan Ergüder ile Kenan Ece, önceki akşam birlikte bir tiyatro oyununu seyretti. Daha önce aynı dizide yer alan eşler, "Tiyatro sahnesinde de birlikte rol almayı isteriz" dedi.

Doğan SAVAŞ

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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