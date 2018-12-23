Oyuncu çift Canan Ergüder ile Kenan Ece, önceki akşam birlikte bir tiyatro oyununu seyretti. Daha önce aynı dizide yer alan eşler, "Tiyatro sahnesinde de birlikte rol almayı isteriz" dedi.
Doğan SAVAŞ
60 SANİYEDE SON 24 SAAT
Oyuncu çift Canan Ergüder ile Kenan Ece, önceki akşam birlikte bir tiyatro oyununu seyretti. Daha önce aynı dizide yer alan eşler, "Tiyatro sahnesinde de birlikte rol almayı isteriz" dedi.
Doğan SAVAŞ
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