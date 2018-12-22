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  • 22.12.2018
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Hatalı park eden araçlar 'u çileden çıkarttı!

Trafik polisi
Güzel sunucu 'u çileden çıkartan olay… Esmersoy, dün aracıyla Akaretler'den geçti. Trafik kurallarına aykırı bir şekilde park edilen arabaların videosunu çeken Esmersoy, sosyal medyadan isyan etti: "Çok merak ediyorum. Bu nasıl bir park etme modeli? Sağlı sollu çift sıra filan."

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