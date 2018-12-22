Güzel sunucu Burcu Esmersoy'u çileden çıkartan olay… Esmersoy, dün aracıyla İstanbul Akaretler'den geçti. Trafik kurallarına aykırı bir şekilde park edilen arabaların videosunu çeken Esmersoy, sosyal medyadan isyan etti: "Çok merak ediyorum. Bu nasıl bir park etme modeli? Sağlı sollu çift sıra filan."
- Saklambaç
- 22.12.2018
- Gazete
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